Организацию паллиативной помощи в Тюменской области обсудили на семинаре-практикуме

Тюменский хоспис | Фото: ИА "Тюменская линия" Тюменский хоспис | Фото: ИА "Тюменская линия"

Паллиативную помощь оказывают в амбулаторных и стационарных условиях 33 медицинские организации Тюменской области. Качество оказания и доступность этой помощи обсудили на семинаре-практикуме.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в настоящее время в медико-социальных отделениях поликлиник открыты специализированные кабинеты. Кроме того, паллиативная помощь оказывается в условиях дневного стационара и на дому. Для оказания паллиативной помощи взрослым пациентам в медицинских стационарах региона открыто 122 койко-мест.

В 20 медучреждениях организованы школы по уходу за тяжелобольными, где только в первой половине года обучились почти 1 тыс. 200 человек.

Напомним, в 2019 году подписано соглашение между правительством Тюменской области и Министерством здравоохранения РФ. В документе отмечено, что на основе софинансирования паллиативной службе будут выделяться средства на приобретение лекарственных препаратов, оборудования.