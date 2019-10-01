В поликлинике тюменской ОКБ №2 открылся кабинет социального здоровья

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Во взрослой поликлинике ОКБ №2 открылся кабинет социального здоровья, где каждый житель Тюмени может научиться правильному измерению артериального давления и получить полную информацию по профилактике и контролю артериальной гипертонии.

Кабинет работает в будни с 8 до 20 часов. Прием ведут опытные медицинские сестры.

"Важно, чтобы пациент понимал, насколько серьезно его заболевание, а также мог грамотно применять немедикаментозные методы терапии. Этому мы и обучаем в кабинете социального здоровья, – рассказала старшая медсестра взрослой поликлиники ОКБ №2 Татьяна Друганова.

Создание такого кабинета - пилотный проект в рамках региональной программы по формированию здорового образа жизни. За два месяца его посетили почти 1 тыс. 300 человек, у 108 из них повышенное артериальное давление выявлено впервые, сообщает пресс-служба ОКБ №2.