  • 11 октября 201911.10.2019пятница
  • USD64,7416
    EUR71,2999
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

Общество, 17:49 11 октября 2019

Роскосмос во ВКонтакте | Фото: Роскосмос во ВКонтакте

Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался в госпитале им. Бурденко 11 октября. Об сообщает пресс-служба Роскосмоса. Ему было 85 лет.

18 марта 1965 года Леонов выполнил первый в истории выход в открытый космос. Он пробыл за пределами космического корабля 12 минут 9 секунд. В июле 1975 года он совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля "Союз" и американского "Аполлона".

Про Алексея Архиповича Леонова ни один космонавт никогда не забывал, рассказал в интервью радио Sputnik летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко.

"Это, в первую очередь, наш старший товарищ, человек, который всегда был готов с нами поговорить и на профессиональные темы, и просто о жизни. Это человек, который всегда очень тепло относился и к молодым космонавтам, всегда был готов поделиться советом. Всегда был готов помочь и делом, и просто словом, если такая помощь кому-то была нужна", – рассказал Андрей Борисенко.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алексей Леонов , космонавтика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 11.10.2019Более трехсот артистов встретятся на I региональном фестивале любительских коллективов в Голышманово
18:54 11.10.2019В федеральный акселератор технологических стартапов прошли тридцать пять тюменских проектов
18:43 11.10.2019Модуль "Учет питания" действует во всех муниципалитетах региона
18:32 11.10.2019Выставка "Пограничная служба России" открылась в Ишиме