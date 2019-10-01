Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

| Фото: Роскосмос во ВКонтакте | Фото: Роскосмос во ВКонтакте

Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался в госпитале им. Бурденко 11 октября. Об сообщает пресс-служба Роскосмоса. Ему было 85 лет.

18 марта 1965 года Леонов выполнил первый в истории выход в открытый космос. Он пробыл за пределами космического корабля 12 минут 9 секунд. В июле 1975 года он совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля "Союз" и американского "Аполлона".

Про Алексея Архиповича Леонова ни один космонавт никогда не забывал, рассказал в интервью радио Sputnik летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко.

"Это, в первую очередь, наш старший товарищ, человек, который всегда был готов с нами поговорить и на профессиональные темы, и просто о жизни. Это человек, который всегда очень тепло относился и к молодым космонавтам, всегда был готов поделиться советом. Всегда был готов помочь и делом, и просто словом, если такая помощь кому-то была нужна", – рассказал Андрей Борисенко.