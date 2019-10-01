В Тюменской области выявляют лучших юных спасателей

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Соревнования "Юный спасатель" проходят в Тюмени на базе центра "Аванпост", сообщает региональное МЧС.

11 октября состоялось открытие турнира и первые соревновательные дисциплины "Кросс 1 км", "Комбинированные силовые упражнения" и конкурс узлов.

Участникам предстоят соревнования по дистанциям "Поисково-спасательные работы в природной среде" и "Боевое развертывание".

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В "Юном спасателе" принимают участие команды из 10 человек: два представителя, восемь участников, минимум две девочки - школьники двух возрастных групп: 12-14 лет, 15-17 лет.

Напомним, в 2018 году победу одержали школьники из Ишимского района.