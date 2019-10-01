В ТИУ создают "умную" каску

Команда проекта Smart City Тюменского индустриального университета работает над прототипом "умной" защитной каски, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Работа ведется по заказу компании-партнера ТИУ "Мостострой-11". Как отмечают в вузе, при численности рабочих 5 тыс. человек проконтролировать время прибытия на объект каждого работника и количество перерывов в течение дня, бывает очень сложно. Установить пропускной режим на некоторых объектах крайне дорого или вовсе невозможно.

Руководство "Мостострой-11", продвигая в компании концепцию "бережливого производства", предложили опорному университету изобрести "умную" каску для рабочего.

В основу разработки легли задачи — проанализировать действующую на предприятии систему учета рабочего времени и установить контроль над деятельностью работников.

Разработчики ТИУ предложили установить на строительную каску гаджет — прототип, состоящий из набора датчиков, которые будут измерять температуру, влажность, геоположение объекта, оценивать его ускорение и контроллера, обрабатывающего цифровые сигналы. По задумке устройство должно определять движения человека и при этом не мешать работе строителя.

"Это технология интернета вещей, — пояснил руководитель проекта Олег Данилов. — Система непростая. Есть детектор, который фиксирует сигнал датчика, передает показания по связи. Этот сигнал поступает на базовую станцию, обрабатывается, попадает в широкополосную сеть. Есть алгоритм, который принимает этот сигнал, обрабатывает его и пишет, к примеру: человек был с девяти до четырёх, причем двигался, работал".