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Определены первые призеры чемпионата области по волейболу

Спорт, 14:45 14 октября 2019

Федерация волейбола Тюменской области во Вконтакте | Фото: Федерация волейбола Тюменской области во Вконтакте

16 команд принимают участие в чемпионате Тюменской области по волейболу среди мужских команд в первой лиге, сообщает региональная федерация волейбола.

Поединки дебютного тура состоялись в Тюмени в индустриальном университете. Хозяева площадки уступили бердюжским соперникам – 1:3.

Два поединка завершились со счетом 3:0. Тюменский "Форум Отель" нанес поражение дружине Аромашевского района. Две команды из столицы региона выяснили отношения еще в одном противостоянии. "Мостострой-11" разгромил "Антипинский НПЗ". В составе триумфаторов стоит выделить Валерия Карякина.

Самый упорный поединок дня продолжался пять сетов. В итоге волейболисты дружины "Газпромнефть-Ямал" нанесли поражение коллективу "НИПИГАЗ".

20 октября в Заводоуковске в борьбу вступят еще четыре команды.

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# волейбол , чемпионат Тюменской области

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