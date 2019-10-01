Прокуратура контролирует строительство аэропорта в Тобольске

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

Межрайонный прокурор Тобольска Валерий Пушкарёв посетил строительную площадку будущего пассажирского аэропорта города, сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

"Мы постоянно держим на контроле реализацию данного проекта. В настоящее время у надзорного ведомства претензий к строительству аэропорта нет", - отметил Валерий Пушкарев.

Как сообщил руководитель проекта по строительству аэропорта Егор Груденя, на данный момент на стройплощадке работают 2 тыс. 92 строителей и 837 единиц техники. На объекте ведется строительство взлетно-посадочной полосы, которое должно завершиться к концу года, а также перрона и рулежных дорожек. На 2020 год запланировано строительство аэровокзала. Аэропорт будет пассажирским, ориентированным на жителей и гостей Тобольска.