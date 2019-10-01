На улице Лопарева в Тюмени ограничат движение транспорта

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Движение транспорта временно ограничат в районе ул. Лопарева в Тюмени с 15 по 23 октября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение введено в районе дома № 70 по ул. Лопарева. Решение принято в связи с необходимостью выполнения работ по ремонту подземных коммуникаций на ул. Лопарева.

Убедительная просьба к автомобилистам обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Пути объезда: ул. Депутатская, ул. Папанинцев, ул. Сибирская, ул. Союзная.