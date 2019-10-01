Тюменская Госавтоинспекция рекомендует соблюдать скоростной режим в межсезонье
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Учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости движения в межсезонье рекомендует водителям Госавтоинспекция Тюменской области. Более 10 тыс. нарушений скоростного режима выявили на тюменских трассах наряды ДПС с начала 2019 года.
В течение недели инспекторы специализированного взвода полка ДПС контролируют скоростной режим на опасных участках федеральных автодорог Тюмень - Ханты-Мансийск, Курган - Тюмень в Исетском районе, а также на региональных дорогах, где отмечается повышенная аварийность – Шадринск - Ялуторовск, Ялуторовск - Ярково.
В Уватском и Тобольском районах рейдовые мероприятия по контролю за скоростным режимом пройдут с использованием беспилотных летательных аппаратов.