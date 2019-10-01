В Тобольске сократилось число убийств и краж

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество убийств в Тобольске сократилось на треть за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшилось число краж, грабежей и угонов.

Об этом сообщил начальник МО МВД России "Тобольский" Вадим Цветков. По его словам, общая криминальная ситуация в городе остается стабильной.

"При этом, выросло число преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, мошенничеств и разбойных нападений", - отметил Вадим Цветков.

В Тобольске отмечен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. За девять месяцев зарегистрировано 47 преступлений, в прошлом году было 29. В основном это кражи и грабежи. В отношении несовершеннолетних совершено 81 преступление.

В 2019 году почти в два раза выросло число преступлений, связанных с хищениями денег с банковских карт.

"Подобная ситуация характерна, как для Тюменской области, так и для всей страны. Среди популярных способов мошенничества: звонки гражданам от якобы службы безопасности банка, обман при интернет-покупках и взлом социальных сетей", - подчеркнул Вадим Цветков.

Процент раскрываемости преступлений в Тобольске увеличился с 52 до 55%. Выросла раскрываемость по кражам, грабежам, угонам, разбойным нападениям и мошенничествам. Количество нераскрытых преступлений снижено на 10%.

Евгений Новосёлов