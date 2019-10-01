Тюменский филармонический оркестр впервые сыграл "Пиковую даму"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский филармонический оркестр и Тюменская хоровая капелла представили свое первое оперное произведение на сцене Дома культуры "Нефтяник". Музыкальную трагедию "Пиковая дама" тюменцы исполнили вместе с солистами Фонда Елены Образцовой в рамках фестиваля "Алябьевская музыкальная осень".

Идея сыграть знаменитую оперу "Пиковая дама" в Тюмени принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Евгению Шестакову. Маэстро давно лелеял эту музыкальную мечту, оттого заметно волновался перед выступлением и поделился эмоциями с залом.

"Сейчас начнется музыка, я до сих пор не верю, что знаменитая опера "Пиковая дама" будет звучать в нашей родной Тюмени в исполнении наших тюменских артистов и прекрасных солистов Фонда Елены Образцовой", – сказал он.

Мировой оперный шедевр в Тюмени

"Пиковая дама" была написана Петром Чайковским по мотивам повести Александра Пушкина на либретто брата Чайковского, Модеста Ильича, весной 1890 года. Произведение остается одним из самых загадочных в русской литературе.

В трактовке Петра Чайковского "Пиковая дама" получила новую глубину. В опере Герман влюблен в Лизу, а сама она – не бедная родственница Графини, а ее богатая наследница. Композитор писал: "Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, а настоящим живым человеком, притом очень мне симпатичным. "Пиковую даму" я писал именно с любовью".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Солисты Фонда Елены Образцовой не только мастерски исполнили партии, но и, как подобает в оперном произведении, отыграли драму. Овации публики вызвали арии князя Елецкого "Я вас люблю" (солист Алексей Исаев, баритон), Лизы "Ах, истомилась я горем" (солистка Елена Гусева, сопрано), Германа "Что наша жизнь? — Игра!" (солист Евгений Либерман, тенор). Партии Томского пел Сергей Топтыгин (баритон), Чекалинского – Дмитрий Хромов (тенор), Сурина – Станислав Швец (бас), роль Маши исполнила Эльвира Саниевская (сопрано).

Чувственно отозвались залу партии Графини – главную женскую роль сыграла Елена Заремба (меццо-сопрано). Артистка с мировым именем более 30 лет выступает на ведущих концертных и оперных сценах – Метрополитен-опера, Ла Скала, Арена ди Верона, Баварская опера, Опера Гарнье, Большой театр и многих других. Солистка выступала с такими известными певцами как Лучиано Паваротти, Пласидо Доминнго, Хосе Каррерасом, Евгением Нестеренко, Дмитрием Хворостовским, Анной Нетребко. Кроме того, Елена Заремба много пела в Большом театре и на других мировых сценах вместе со знаменитой Еленой Образцовой.

Памяти легендарной Елены Образцовой

Как рассказала генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко, тюменская премьера "Пиковой дамы" приурочена к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР, любимой миллионами оперной певицы, актрисы, режиссера и педагога Елены Образцовой. Весь 2019 год артисты Фонда посвящают юбилею вечера, концерты, в том числе концертные исполнения опер. 4 ноября состоится гала-концерт "Оперный бал Елены Образцовой" на сцене Большого театра, где она была солисткой 50 лет.

"Последний оперный бал, в котором она приняла участие, был в честь ее 75-летия. Тогда же она сыграла свою последнюю роль – это была сцена Графини. Она не просто спела, она ее сыграла так, что сидевший в первом ряду врач Леонид Рошаль сказал мне: "Наташа, я констатировал смерть. Я видел, что она умерла в кресле". Эта роль знаковая для Елены Васильевны. Она пришла в Большой театр в 1963 году, а петь партию Графини стала в 1965 году, ей было всего 25 лет. Позже Елена Васильевна смеялась, что с годами ей все меньше требовалось грима. У нее был уникальный голос – она могла петь и за сопрано, и за меццо-сопрано", – поделилась воспоминаниями с тюменцами Наталья Игнатенко.

Успех тюменской "Пиковой дамы"

Слушатели высоко оценили и тюменских артистами, и приезжих солистов. Поклонница оперы Александра Городилова в молодости была знакома с полным репертуаром Новосибирского театра оперы и балета, тюменке было особенно приятно услышать "Пиковую даму" в родном городе. Ее спутница Ульяна Тюкалова отметила мастерство Тюменского филармонического театра.

"Получила большое удовольствие и приветствую, что сделали такой концерт. Так хотелось бы, чтоб артисты были в костюмах того времени, как в опере – было бы лучше воспринимать произведение. Мне нравится, как играет наш оркестр. Мне кажется, что именно оркестр выдает эти чувства. Он не забивает солистов, но музыкой передает эмоции. Я влюблена в этот оркестр", – призналась слушательница.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приятно удивились высокому уровню тюменских музыкантов и хористов титулованная солистка Елена Заремба и ее коллега по концерту Елена Гусева. Сложившийся тандем артистов капеллы и филармонического оркестра играл драматические партии, казалось, уже не на вокальных или духовных инструментах, а на струнах души. Маэстро Шестаков подхватывал соло арий, передавал его капелле, а далее нота лилась обратно к оркестру, гармонично завершая поэтическую часть либретто.

Премьера оперы "Пиковая дама" прошла с аншлагом. После окончания программы артистов искупали в овациях, кричали "браво" и долго не отпускали со сцены, чтобы вновь поблагодарить за праздник музыки. Кроме того, выступление транслировали на официальном YouTube-канале тюменской филармонии.

Музыкальный фестиваль "Алябьевская осень" – традиционное культурное событие Тюменской области. В программе 2019 года – семь концертов. "Пиковая дама" стала пятым концертом, собравшим поклонников классической музыки. 21 октября Тюменский филармонический оркестр выступит с выдающимся дирижером современности Марком Горенштейном. 29 октября фестиваль завершит концерт с маэстро Юрием Башметом.

Ирина Ромашкина