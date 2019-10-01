В Тюмени открылась выставка, посвященная 60-летию Тюменской газовой службы

фото Газпром межрегионгаз Север фото Газпром межрегионгаз Север

За последние пять лет в Тюменской области построено 940 км газопроводов, возможность подключиться к сетям газоснабжения получили более 16 тыс. домовладений. Об этом рассказывает специальный стенд тематической выставки, посвященной 60-летию Тюменской газовой службы, которая открылась 15 октября 2019 года в областной думе.

"Юбилей – это повод подвести некоторые итоги, поставить новые задачи, - отметил председатель областной думы Сергей Корепанов, открывая выставку. – Ваш коллектив не только следует славным традициям, но и внедряет новые технологии, обучает молодые кадры".

История нынешнего ООО "Газпром межрегионгаз Север" началась с постановления Тюменского горсовета от 31 июля 1959 года, которым была создана контора "Тюменьгоргаз". В 1965 году на базе конторы было создано Областное производственное управление "Тюменьоблгаз".

В новейшей истории предприятия в июне 1994 года на базе Государственного предприятия "Тюменьмежрайгаз" создано АООТ "Тюменьмежрайгаз". 8 июля 2013 года завершилась государственная регистрация изменений в учредительных документах Открытого акционерного общества "Тюменьмежрайгаз", в соответствии с которыми новое название компании – акционерное общество "Газпром газораспределение Север".

В новом наименовании отражено основное направление деятельности Общества, как дочерней компании ОАО "Газпром газораспределение" и единственной газораспределительной организации на территории Тюменской области. Задачи компании остаются прежними – бесперебойное и безаварийное газоснабжение жителей области, газификация региона, техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. В то же время новое наименование открывает большие перспективы в развитии компании, являющейся отныне полноправной частью единого газораспределительного холдинга России.

"Фотографии из исторической хроники и экспонаты, представленные на выставке, наглядно показывают, как развивалось предприятие все эти годы, как изменились качества и условия несения службы, - сказал региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Борис Хачатуров. – Приятно отметить, что выставка рассказывает не только о нашей повседневной работе, но и о внутрикорпоративной жизни: об участии газовиков во Всероссийской акции "Вечная память. Священный долг", о проводимом ежегодном конкурсе профмастерства "Лучший по профессии", участии в спартакиадах и фестивалях художественной самодеятельности".

Борис Олейник