В Тюмени пройдет обучающий мастер-класс для предпринимателей

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Обучающий мастер-класс "Мой бизнес", организованный в рамках реализации федерального проекта "Популяризация предпринимательства", состоится в Тюмени в конференц-зале "Иртыш" комплекса "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6К1/7) 16 октября с 19 до 22 часов.

Как сообщают организаторы, на одной площадке выступят известные спикеры, которые поделятся с аудиторией полезными кейсами и дадут мотивацию для старта и дальнейшего развития бизнеса. Интерактивный формат мероприятия позволит участникам общаться друг с другом, обмениваться свежими идеями и заводить новые контакты.

Среди спикеров: член правления, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России" Артем Андросов; основатель клининговой компании Clean with love и компании биочистки Green foxАнастасия Паденко; основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl и ТРЦ "СитиМолл" Артем Рахмеев.

На мастер-классе подробно расскажут, какие существуют меры господдержки для предпринимателей и как правильно ими воспользоваться, а также ответят на вопросы из зала.

Предварительная регистрация проходит на сайте. Регистрация участников начинается с 18 часов.