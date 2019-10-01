Лариса Невидайло: госорганы ведут работу с компаниями только через официальные письма

Тюменская областная дума Тюменская областная дума

Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области обращает внимание представителей бизнеса на участившиеся случаи телефонных вымогательств, сообщает пресс-служба организации.

По словам предпринимателей, обратившихся в Службу, в организации поступают телефонные звонки из различных ведомств, например, из следственного комитета или Роспотребнадзора. В ходе разговора до собеседника доводится информация о поступившем на предприятие заявлении, в результате которого ведомство в срочном порядке инициирует проверку и возбуждает дело за нарушение законодательства. Для приостановления производств необходимо внести небольшую сумму.

Похожий случай вымогательства зафиксирован на прошлой неделе и со стороны "сотрудников трудовой инспекции". Звонящий представился и предложил пройти обучение по охране труда стоимостью в три тысячи рублей, при этом в сумму входят регистрационные журналы и инструкции по охране труда со спецификой деятельности предприятия, которые курьером будут доставлены по адресу компании и тут же, через терминал, будет принята оплата.

Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей связалась с трудовой инспекцией для выяснения обстоятельств и подтвердили, что подобного рода звонков специалисты Государственной инспекции труда не совершают.

"Напоминаем, госорганы ведут работу с компаниями только через официальные письма. Но если организация все же столкнулась с лжеинспекторами, можно обратиться к нам и получить консультацию юристов о дальнейших действиях", — сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.