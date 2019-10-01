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Аллергологи напоминают: осень-зима - время для профилактики

Общество, 14:33 16 октября 2019

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Более 10 тыс. пациентов, из них 7 тыс. 84 ребенка, обратились к аллергологам-иммунологам Областной клинической больницы № 1 с января по сентябрь в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, по статистике количество аллергиков в Тюменской области растет с каждым годом. В 2017 году к аллергологам больницы обратился 13 тыс. 431 пациент. В 2018 году эта цифра составила уже 18 тыс. 535 пациентов.

Врачи напоминают, первые месяцы зимы - подходящее время для начала профилактики ежегодных обострений. Именно в осенне-зимний период врач может провести подробную диагностику, что возможно только вне обострения. Своевременное обращение к специалисту позволяет не только контролировать проявления аллергии, но и в некоторых случаях забыть про них

Областная клиническая больница № 1 располагает всем необходимым для оказания специализированной аллергологической помощи. Современный подход к диагностике, лечению и профилактике аллергических заболеваний, проведение аллергоспецифической имумунотерапии помогают людям с аллергией и иммунными нарушениями выздоравливать в кратчайшие сроки и вести полноценную жизнь.

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# аллергия , здравоохранение

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