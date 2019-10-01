Тюменцы отправятся на первый хакатон на Полярном круге

| Фото: скриншот сайта хакатона | Фото: скриншот сайта хакатона

Первый открытый форум разработчиков Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет в Салехарде 21 октября. Свою делегацию на форум представит Тюмень, сообщает правительство ЯНАО.

80 молодых профессионалов и начинающих специалистов в сфере информационных технологий в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кирова, Екатеринбурга, Новосибирска и ЯНАО встретятся на площадке молодежно-развлекательного комплекса "Полярис" для участия в хакатоне.

Задача для участников - 23 команды - за 48 часов создать прототипы программных решений (интернет-сервисы, мобильные приложения, боты, плагины). Как правило, задания на хакатоне формируются из реальных проблем, для решения которых организаторы ищут свежие идеи.Призовой фонд Хакатона на Полярном круге – 600 тыс. рублей.

Во время соревнования с хакатонщиками будут работать известные в своей сфере специалисты – Виктор Кантор, эксперт по машинному обучению, он же автор курса Data Mining in Action и специализации "Машинное обучение и анализ данных" на Coursera, Роман Доронин, CEO группы компаний EORA, Александр Малышев, лидер сообщества Russian hackers, Наиля Ильманбетова, первый заместитель директора технопарка "СКОЛКОВО".

Подробнее о хакатоне здесь.