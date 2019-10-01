  • 17 октября 201917.10.2019четверг
  • USD64,3455
    EUR71,0503
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменцы отправятся на первый хакатон на Полярном круге

Общество, 12:34 17 октября 2019

скриншот сайта хакатона | Фото: скриншот сайта хакатона

Первый открытый форум разработчиков Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет в Салехарде 21 октября. Свою делегацию на форум представит Тюмень, сообщает правительство ЯНАО.

80 молодых профессионалов и начинающих специалистов в сфере информационных технологий в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кирова, Екатеринбурга, Новосибирска и ЯНАО встретятся на площадке молодежно-развлекательного комплекса "Полярис" для участия в хакатоне.

Задача для участников - 23 команды - за 48 часов создать прототипы программных решений (интернет-сервисы, мобильные приложения, боты, плагины). Как правило, задания на хакатоне формируются из реальных проблем, для решения которых организаторы ищут свежие идеи.Призовой фонд Хакатона на Полярном круге – 600 тыс. рублей.

Во время соревнования с хакатонщиками будут работать известные в своей сфере специалисты – Виктор Кантор, эксперт по машинному обучению, он же автор курса Data Mining in Action и специализации "Машинное обучение и анализ данных" на Coursera, Роман Доронин, CEO группы компаний EORA, Александр Малышев, лидер сообщества Russian hackers, Наиля Ильманбетова, первый заместитель директора технопарка "СКОЛКОВО".

Подробнее о хакатоне здесь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# разработка , Хакатон , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:24 17.10.2019Акция "За жизнь без рака" пройдет в тюменских поликлиниках
14:02 17.10.2019Полицейские смогут объявлять предостережение: что это и зачем необходимо
13:40 17.10.2019"Инклюзивный путь" придет в муниципалитеты Тюменской области
13:29 17.10.2019В Тюмени проходят учения Росгвардии