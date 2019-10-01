Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На пять лет отправлен в колонию тюменец за пьяную аварию. Один из его пассажиров погиб, другой получил тяжкий вред здоровью, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 16 мая мужчина с братом распивал спиртное в автомобиле Mitsubishi Colt, принадлежавшем его бывшей сожительнице. Женщина намеревалась развезти их по домам по окончании рабочего дня и оставила ключи в замке зажигания.

Ранее она не разрешала бывшему сожителю, не имевшему водительских прав, управлять автомобилем. Однако в этот день мужчина самовольно сел за руль и поехал к знакомому, который с еще двумя приятелями сел в Mitsubishi. Все пятеро были в нетрезвом состоянии.

Пьяная поездка закончилась трагически. На перекрестке улиц Панфиловцев и Зои Космодемьянской водитель не уступил дорогу имевшей преимущество "Газели". Произошло столкновение. Иномарку откинуло на металлический забор и бетонную опору мачты уличного освещения.

Один из находившихся на заднем сиденье Mitsubishi пассажиров получил серьезные повреждения шейных позвонков, спинного мозга и скончался на месте, а другой - тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.