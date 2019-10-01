Полицейские смогут объявлять предостережение: что это и зачем необходимо

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Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон "О полиции", в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел теперь смогут "объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", сообщает пресс-служба Госдумы.

Что такое официальное предостережение и когда оно может быть объявлено?

В соответствии с ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ" (ст. 20) предостережение объявляется "при отсутствии оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона Василий Пискарев поясняет, что, например, "это может быть ситуация, когда необходимо пресечь антиобщественное поведение лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте либо в квартире и тем самым не допустить совершение им более тяжкого наказуемого деяния".

Как выглядит предостережение? Полицейский просто подойдет к человеку и сделает замечание?

Нет, предостережение — это официальный документ, который направляется гражданину. Порядок его направления и вручения, форму, а также должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, как сказано в законе, разработает и утвердит МВД России.

Является ли оно обязательным для исполнения?

Да. По закону, в случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, и продолжении своего антиобщественного поведения, при привлечении гражданина в дальнейшем к административной либо уголовной ответственности, может быть назначено более серьезное наказание.

Только полиция может объявлять предостережения?

Кроме сотрудников органов внутренних дел также предостережения могут объявлять сотрудники ФСБ России и прокуратуры в соответствии с компетенциями своих ведомств.

Так, в соответствии с приложением N 1 к приказу ФСБ РФ от 2 ноября 2010 г. N 544 "основанием для объявления официального предостережения являются достаточные и в обязательном порядке предварительно подтвержденные сведения о конкретных действиях физического лица, создающих условия для совершения преступлений: проявляющих вовне (словесно, письменно или иным образом) намерения совершить определенное преступление при отсутствии признаков приготовления к преступлению или покушения на преступление; образующих приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести либо непосредственно направленных на совершение таких преступлений при отсутствии признаков покушения".

Зачем такая мера необходима?

Закон носит профилактический характер, подчеркивает Василий Пискарев, и направлен в первую очередь на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказание воспитательного воздействия на лиц, их еще не совершивших, и будет являться действенным инструментарием профилактической деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.