Тюменцы выиграли в лотерею более двадцати пяти миллионов рублей

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более 25 млн рублей выиграли тюменцы по купленным на почте лотерейным билетам 2019, сообщает пресс-служба Тюменского отделения Почты России.

При этом есть выигрыши более 500 тыс. рублей в одни руки. Горожане более азартны, чем сельские жители, в лидерах по покупке билетов на почте – Тюмень, Ялуторовск, Ишим, Тобольск. Чаще всего выигрывают в лотерею "Русское лото".

В России по статистике государственных лотерей в 2018 году посетители отделений приобрели более 68 млн лотерейных билетов. Обладателями выигрыша в размере более 1 млн рублей стали 206 человек, среди них - два жителя Тюменской области.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта.