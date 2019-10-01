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Агентство стратегических инициатив открыло набор общественных представителей

Общество, 17:20 17 октября 2019

Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Отбор общественных представителей для развития экосистемы и популяризации сервисов запускает Агентство стратегических инициатив. Среди нововведений отбора – публичная активность участников: их смогут поддержать все желающие, причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием, сообщает Западно-Сибирский инновационный центр.

Представительская сеть будет работать во всех регионах по каждому направлению - "Предпринимательство и технологии", "Образование и кадры", "Социальные проекты", "Городское развитие".

Первый этап отбора – онлайн-подача заявок – продлится до 10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами, а также организация активностей онлайн и оффлайн, состоит из двух шагов "Очная региональная активность" (пройдет с 14 по 24 ноября) и "Онлайн-активность" (продлится с 14 ноября по 20 декабря).

Во время отбора специалисты оценят цифровой след участников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора состоится 5-10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами агентства, развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками экосистемы агентства. Итоги отбора подведут до конца 2019 года.

Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID.

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# Агентство стратегических инициатив , Западно-Сибирский инновационный центр

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