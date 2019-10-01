Композицию "Конек-горбунок" представят в Тюменской филармонии
Литературно-музыкальную композицию "Конек-горбунок" представят на сцене Тюменской филармонии 16 ноября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Главные исполнители сказки - заслуженный артист России Леонид Окунев, художественный руководитель и главный дирижер тюменского оркестра, заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков, дирижер – Владимир Добровольский.
Гениальная музыка русских композиторов и художественное слово от обаятельного и харизматичного актера, мастерски работающего с детской аудиторией, позволит всем проникнуться поэтическим и драматургическим искусством Петра Ершова: взрослым вспомнить, а детям полюбить известную сказку.
Прозвучат произведения русских композиторов: Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского.
Напомним, концерт приурочен к 185-летию со дня первого печатного издания сказки "Конек-горбунок". 17 сентября в Театре кукол состоялась премьера постановки литературно-музыкальной композиции "Конек- горбунок". Премьера прошла при аншлаге.