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Композицию "Конек-горбунок" представят в Тюменской филармонии

Общество, 08:11 21 октября 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Литературно-музыкальную композицию "Конек-горбунок" представят на сцене Тюменской филармонии 16 ноября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Главные исполнители сказки - заслуженный артист России Леонид Окунев, художественный руководитель и главный дирижер тюменского оркестра, заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков, дирижер – Владимир Добровольский.

Гениальная музыка русских композиторов и художественное слово от обаятельного и харизматичного актера, мастерски работающего с детской аудиторией, позволит всем проникнуться поэтическим и драматургическим искусством Петра Ершова: взрослым вспомнить, а детям полюбить известную сказку.

Прозвучат произведения русских композиторов: Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского.

Напомним, концерт приурочен к 185-летию со дня первого печатного издания сказки "Конек-горбунок". 17 сентября в Театре кукол состоялась премьера постановки литературно-музыкальной композиции "Конек- горбунок". Премьера прошла при аншлаге.

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# Конек-Горбунок , оркестр , филармония

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