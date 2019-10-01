На "ЗапСибНефтехиме" получен первый полиэтилен

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На "ЗапСибНефтехиме" получен первый этилен из собственного сырья, а из него выпущены первые гранулы полиэтилена.

Весной на "ЗапСибНефтехиме", как сообщает пресс-служба компании, была выпущена тестовая партия полиэтилена на привозном сырье. Сейчас процесс успешно запущен уже с собственным сырьем.

"Получение первого полиэтилена из собственного сырья – один из ключевых этапов запуска всего нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", - отметил член правления ООО "СИБУР", генеральный директор ООО "ЗапСибНефтехим" и ООО "СИБУР Тобольск" Игорь Климов. - Эта веха успешно достигнута благодаря слаженной работе сотрудников, задействованных в пусконаладочных работах, персонала оперативного блока предприятия. Сейчас мы работаем над синхронизацией работы всех блоков производства, ведем тонкую настройку оборудования".

Пусконаладка нового нефтехимического комплекса перед запуском продолжается. Вслед за получением полиэтилена на первой установке полимеризации специалистам предстоит настроить выпуск этого полимера еще на трех, а также отладить технологический режим на всех переделах производственной цепочки предприятия.

После запуска производства на полную мощность нефтехимический комплекс будет производить 1,5 млн тонн полиэтилена в год. Предприятие станет крупнейшим по объемам производства полимеров в России.

Всего на "ЗапСибНефтехиме" четыре установки полимеризации по производству различных марок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) совокупной мощностью 190 тонн в час (технология компании INEOS, Великобритания).

Из тобольского полиэтилена будут производить напорные трубы, автокомплектующие, выдувную тару (флаконы, канистры, бочки, баночки для косметики и йогуртов), плёнки для пищевой и промышленной упаковок, кабельную продукцию.