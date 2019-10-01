Тюменские спасатели вызволили из запертой квартиры пенсионерку

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сообщение о том, что в жилом многоэтажном доме по ул. Энергетиков пожилой женщине требуется помощь спасателей, поступило дежурную часть службы экстренного реагирования вечером 17 октября, рассказали в МЧС России по Тюменской области.

По сведениям сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место вызова, в квартире находилась женщина пенсионного возраста, которая несколько дней не выходила на связь с соседями, не подавала признаков активности. Также продолжительное время не видели жители подъезда и пожилого мужчину, проживавшего в этой же квартире: потому бдительные тюменцы и сообщили об этом в экстренные службы.

Женщина просила о помощи. По ее словам, она находится взаперти несколько дней, без еды и помощи, а сил открыть замок у нее не было.

Дежурная смена ТОСЭР под руководством спасателя первого класса Шамиля Рашитова действовала оперативно и профессионально: спасатели открыли дверь практически без повреждений, устранив заклинивший замок. Обессилевшая женщина находилась в коридоре, была в сознании. Спасатели осмотрели женщину на предмет травм и повреждений, предложив ей теплую воду. Сотрудники полиции вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь: пенсионерку направили в одно из профильных учреждений.

К сожалению, опасения по поводу второго человека из этой квартиры подтвердились: тело мужчины было обнаружено в одной из комнат. Расследованием обстоятельств и уточнением всех данных вечернего происшествия занимаются представители компетентных органов.