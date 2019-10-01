Тюменскую молодежь научат базовым навыкам проектирования

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Первый образовательный модуль программы "ПроПроекты: Модульная школа" состоится в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (Чернышевского 2а/12) 20 октября с 15 по 19 часов. Участники узнают, что такое архитектура проекта, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Руководитель центр продюсирования "Моя территория" Мария Федоренко проведет лекцию с практическими элементами, где команды узнают про целеполагание, формирование целевой аудитории, анализ рисков и смогут доработать идеи для будущего проекта.

Организаторы отмечают, что участников школы ждет насыщенная программа. Кроме выступления от эксперта их ждет общая вводная лекция о будущих этапах проекта (инжиниринг, администрирование и медиапродвижение идеи), знакомство с лучшими практиками Тюмени и юга области, а также практическая работа над проектами с учетом полученных знаний и презентация результата наставникам проекта.

Напомним, по итогам первой встречи образовательной программы было сформировано восемь команд, за каждой из которых уже был закреплен куратор. На протяжении нескольких месяцев они разработают и реализуют четыре онлайн и четыре офлайн социально значимых инициативы. Со всеми ними начнут работу региональные наставники — представители власти, вузов, профессионалы с многолетним опытом.

"Каждая из команд уникальна по-своему, заряжена и уже сейчас готова реализовывать задумки. Чтобы их идеи получили качественную реализацию, необходимо пройти путь поэтапной разработки и детализации проекта", — отметил руководитель проекта Иван Карачев.

Стать участником "Модульной школы" можно, пройдя по ссылке.