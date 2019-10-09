Тюменцев набирают в новый образовательный проект "ПроПроекты: модульная школа"

| Фото: мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте (архив) | Фото: мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте (архив)

Прием заявок на участие в образовательной программе "ПроПроекты: модульная школа" от мультицентра "Моя территория", который пройдет в Тюмени с 12 октября по 14 декабря, продлится до 11 октября.

"Мы рассчитываем принять 400 человек. Эти люди придут на раскрывающие суть проекта тизер-лекции, которые состоятся 12 октября. После этого мы планируем начать работу с 80 участниками. Какого-то жесткого отбора не будет — готовы включить в работу желающих. Эти 80 человек разобьются на восемь команд и будут работать над своими проектами на протяжении двух месяцев. Тюменцы смогут развить себя в четырех модулях: архитектура проекта, инжиниринг проекта, администрирование проекта, медиапродвижение", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер образовательной программы "ПроПроекты: модульная школа" Александра Кумылина.

Принять участие в "Модульной школе" смогут люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Проекты, которые смогут предложить участники, могут быть разными: в них может быть отражена социальная или творческая направленности, например, создание музыкального ансамбля. По словам Александры Кумылиной, организатором модульной школы хотелось бы увидеть от тюменцев социальные проекты, направленные на улучшение жизни в городе. Участникам будут помогать кураторы, которых определять в ходе интерактивной игры, федеральные и региональные наставники.

12 октября для зарегистрировавшихся участников пройдут две тизер-лекции от главного редактора Russia Beyond, сооснователя MediaToolbox Всеволода Пули (Москва) и консультанта по общественным проектам и социального технолога Егора Якорева, а также игра на командообразование. "Отбор будет проходить по итогам этой игры. Тюменцы решат, готовы ли они принимать участие в проекте дальше", — добавила медиаменеджер образовательной программы.

"ПроПроекты: модульная школа" проработает по 14 декабря. Участники получат возможность воплотить задуманное в жизнь.

Заявку на участие можно подать по ссылке.

Инна Пахомова