Конструкторы помогут в реабилитации тюменских детей

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Путешествие в мир роботов" - так называется новая образовательная программа для детей, которые находятся на реабилитации в Тюмени. Класс конструирования и программирования роботов открылся в детском лечебно-реабилитационном центре "Верхний Бор".

Появление такого класса робототехники стало возможным благодаря Тюменскому отделению Российского Детского фонда.

"Наш фонд на протяжении многих лет активно участвует в совершенствовании досуговой развивающей среды учреждений региона, - сказала заместитель председателя регионального отделения Российского Детского фонда в Тюменской области Галина Сушинских. - Сегодня мы сделали первые шаги и передали оборудование — это моноблок и восемь конструкторских наборов, с помощью которых дети смогут построить множество разных моделей", - пояснила она.

Данный проект в перспективе может стать площадкой для прохождения практики студентов "Колледжа цифровых технологий".

Александр Лабыкин