  • 18 октября 201918.10.2019пятница
  • USD64,0144
    EUR70,9023
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер северный

Конструкторы помогут в реабилитации тюменских детей

Общество, 17:27 18 октября 2019

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Путешествие в мир роботов" - так называется новая образовательная программа для детей, которые находятся на реабилитации в Тюмени. Класс конструирования и программирования роботов открылся в детском лечебно-реабилитационном центре "Верхний Бор".

Появление такого класса робототехники стало возможным благодаря Тюменскому отделению Российского Детского фонда.

"Наш фонд на протяжении многих лет активно участвует в совершенствовании досуговой развивающей среды учреждений региона, - сказала заместитель председателя регионального отделения Российского Детского фонда в Тюменской области Галина Сушинских. - Сегодня мы сделали первые шаги и передали оборудование — это моноблок и восемь конструкторских наборов, с помощью которых дети смогут построить множество разных моделей", - пояснила она.

Данный проект в перспективе может стать площадкой для прохождения практики студентов "Колледжа цифровых технологий".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Александр Лабыкин

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# робототехника , Российский детский фонд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 18.10.2019Тюменцы могут стать общественными представителями Агентства стратегических инициатив
19:16 18.10.2019"Доступный инулин": методику профилактики сахарного диабета разрабатывают в Тюмени
19:05 18.10.2019Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
18:54 18.10.2019Тюменские школьники и студенты сразились в чемпионате по настольной игре "Мой выбор - нет наркотикам"