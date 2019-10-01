Бесплатные консультации для будущих родителей проведут психологи центра “Семья”

Архивное фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте Архивное фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Психологи помогут тюменцам преодолеть страх перед родительством. Бесплатные консультации проведут в центре “Семья”. Записаться на встречи можно на сайте.

Педагог-психолог Евгения Козырева поможет решить проблемы с самооценкой и научит работать с чувствами и эмоциями. Семейный психолог Александра Ставрова специализируется на ранних коммуникациях и отношениях с детьми до трех лет. Ведущий психолог Наталья Филимонцева консультирует по вопросам развития и воспитания детей. Светлана Фаизова имеет стаж работы 25 лет и является специалистом как семейного, так и индивидуального консультирования.

Сейчас к специалистам можно записаться на месяц вперед: консультации проходят каждый вторник и среду после 18 часов, а также по субботам.

Проект "Можно любить сильнее", который реализуется в Тюменской области до конца года, позволяет получить индивидуальную или семейную консультацию совершенно бесплатно. Для тех, кто не готов встретиться со специалистом лично, есть бесплатные и анонимные онлайн-консультации, которые можно получить во всех популярных соцсетях и мессенджерах.

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