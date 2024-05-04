В Тюмени перекроют часть объездной дороги в ночь на 6 мая
Общество, 22:22 03 мая 2024
| Фото: ГУС Тюменской области
В Тюмени перекроют часть объездной дороги в ночь на 6 мая. Об этом сообщает региональное ГУС.
00 часов до 3 часов будут перекрыты две полосы движения на Обходе в районе надземного пешеходного перехода у ЖК "Колумб" по направлению в сторону ул. Ямской. Объезд будет осуществляться по свободной полосе.
Часть дороги перекроют, чтобы восстановить участок кровли надземного пешеходного перехода, повреждённый штормовым ветром.