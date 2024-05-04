В Тюмени перекроют часть объездной дороги в ночь на 6 мая

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

В Тюмени перекроют часть объездной дороги в ночь на 6 мая. Об этом сообщает региональное ГУС.

00 часов до 3 часов будут перекрыты две полосы движения на Обходе в районе надземного пешеходного перехода у ЖК "Колумб" по направлению в сторону ул. Ямской. Объезд будет осуществляться по свободной полосе.

Часть дороги перекроют, чтобы восстановить участок кровли надземного пешеходного перехода, повреждённый штормовым ветром.