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В Тюмени перекроют часть объездной дороги в ночь на 6 мая

Общество, 22:22 03 мая 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

В Тюмени перекроют часть объездной дороги в ночь на 6 мая. Об этом сообщает региональное ГУС.

00 часов до 3 часов будут перекрыты две полосы движения на Обходе в районе надземного пешеходного перехода у ЖК "Колумб" по направлению в сторону ул. Ямской. Объезд будет осуществляться по свободной полосе.

Часть дороги перекроют, чтобы восстановить участок кровли надземного пешеходного перехода, повреждённый штормовым ветром.

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# перекрытие улиц

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