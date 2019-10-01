Тюменьстат выяснит зачем жителям Интернет

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Опрос об использовании информационных технологий и интернета проведут сотрудники Тюменьстата в октябре и ноябре 2019 года.

Специалисты планируют получить общую информацию: какими информационно-телекоммуникационными средствами обладают жители, как используют их в повседневной жизни - для обучения, общения, получения разного рода услуг; как жители оценивает роль информационных технологий в своей жизни.

Выборочное наблюдение пройдет на юге Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, где опросят 543, 537 и 475 домохозяйств соответственно. В специальные анкеты попадут данные членов семей старше 15 лет. Перед обработкой все полученные данные будут обезличены, сообщает "Вслух.ру".