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Аромашевским школьникам рассказали безопасности в чрезвычайных ситуациях

Общество, 12:44 20 октября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Открытые уроки безопасности в школах Аромашевского района проходят в рамках месячника Гражданской обороны, сообщает МЧС по Тюменской области.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности Владислав Бытов рассказал ученикам средней школы Аромашево о становлении и развитии Гражданской обороны, а также познакомил ребят с правилами безопасности в чрезвычайных ситуациях.

"Школьники обучаются правильно надевать противогазы, изучают правила применения первичных средств пожаротушения, повторяют алгоритм действий при сигнале "Внимание всем!", - рассказал Владислав Бытов.

Кроме того, ребятам рассказывают о действиях при возникновении пожара и телефонах экстренных служб.

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# Аромашевский район , гражданская оборона , управление МЧС по Тюменской области , школьники

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