Аромашевским школьникам рассказали безопасности в чрезвычайных ситуациях
Открытые уроки безопасности в школах Аромашевского района проходят в рамках месячника Гражданской обороны, сообщает МЧС по Тюменской области.
Старший инспектор отдела надзорной деятельности Владислав Бытов рассказал ученикам средней школы Аромашево о становлении и развитии Гражданской обороны, а также познакомил ребят с правилами безопасности в чрезвычайных ситуациях.
"Школьники обучаются правильно надевать противогазы, изучают правила применения первичных средств пожаротушения, повторяют алгоритм действий при сигнале "Внимание всем!", - рассказал Владислав Бытов.
Кроме того, ребятам рассказывают о действиях при возникновении пожара и телефонах экстренных служб.