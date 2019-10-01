Аромашевским школьникам рассказали безопасности в чрезвычайных ситуациях

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Открытые уроки безопасности в школах Аромашевского района проходят в рамках месячника Гражданской обороны, сообщает МЧС по Тюменской области.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности Владислав Бытов рассказал ученикам средней школы Аромашево о становлении и развитии Гражданской обороны, а также познакомил ребят с правилами безопасности в чрезвычайных ситуациях.

"Школьники обучаются правильно надевать противогазы, изучают правила применения первичных средств пожаротушения, повторяют алгоритм действий при сигнале "Внимание всем!", - рассказал Владислав Бытов.

Кроме того, ребятам рассказывают о действиях при возникновении пожара и телефонах экстренных служб.