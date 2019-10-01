Второй тюменский форум для родителей будет посвящен вопросам здоровья ребенка

| Фото: подросткиродители.рф | Фото: подросткиродители.рф

Второй региональный родительский форум "Подростки, родители, Rock’n’roll" пройдет в ДК "Нефтяник" в Тюмени 26 октября 2019 года.

Как рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова, центральная тема форума в этом году - все аспекты здоровья ребенка: физические, психические, личностные. "Мы не стесняемся "неудобных" вопросов, поэтому обсудим с профессионалами все позитивные и негативные факторы, влияющие на жизнь детей, их поведение и здоровье", - сказала она.

В качестве спикеров в форуме примут участие федеральные эксперты - академик Российской академии наук Лариса Намазова-Баранова, актриса, певица и телеведущая, руководитель благотворительного фонда "Обереги будущее" Ольга Будина, перинатальный психолог Наталья Лучкина, психотерапевт-сексолог Мария Блох.

Также, на тематических площадках форума с родителями будет работать команда тюменских специалистов, представляющих государственные, коммерческие и некоммерческие организации, работающие в таких сферах, как здравоохранение, оказание социальных услуг, досуга и спорта.

В первом форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll", который состоялся в 2018 году, вместе с папами и мамами принимали участие и дети. Этот принцип остается неизменным, подчеркнула Елена Перминова. Для участия в форуме нужно пройти регистрацию на сайте подросткиродители.рф. Вход свободный.

"Формат работы форума будет максимально открытым", - заявила директор регионального центра "Семья".

Евгений Бабенко