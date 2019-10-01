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Тюменка лишились сорока тысяч рублей, продавая пылесос

Происшествия, 15:25 21 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, похитившего у тюменки 40 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшая выставила на продажу пылесос. Позже ей позвонил неизвестный, который сообщил, что покупает товар и уже перевел деньги на банковский счет. Сумма появится после того, как женщина продиктует ему код из смс-сообщения. Тюменка сообщила цифры и лишилась 40 тыс. рублей.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что нельзя передавать данные карты и свои персональные данные неизвестным.

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# мошенничество

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