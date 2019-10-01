На уроки занимательной математики и физики приглашают тюменских школьников

| Фото: ФМШ во ВКонтакте | Фото: ФМШ во ВКонтакте

Бесплатные занятия в физико-математической школе им. С. П. Капицы для тюменских школьников организуют в общеобразовательном лицее Тюменского индустриального университета (ул. Республики, 47) в дни осенних каникул 29-30 октября, сообщает вуз.

Всех желающих учеников 8 и 9 классов школ города Тюмени ожидают физико-математический квест, занимательная математика и физика, лабораторный практикум, решение экспериментальных задач и многое другое.

Занятия будут проходить с 10 до 12 часов, их проведут учителя лицея.

Подробности по телефону 8 (3452) 28-34-27.