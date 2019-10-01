  • 23 октября 201923.10.2019среда
  • USD63,6336
    EUR70,9196
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер юго-западный

На уроки занимательной математики и физики приглашают тюменских школьников

Общество, 08:21 23 октября 2019

ФМШ во ВКонтакте | Фото: ФМШ во ВКонтакте

Бесплатные занятия в физико-математической школе им. С. П. Капицы для тюменских школьников организуют в общеобразовательном лицее Тюменского индустриального университета (ул. Республики, 47) в дни осенних каникул 29-30 октября, сообщает вуз.

Всех желающих учеников 8 и 9 классов школ города Тюмени ожидают физико-математический квест, занимательная математика и физика, лабораторный практикум, решение экспериментальных задач и многое другое.

Занятия будут проходить с 10 до 12 часов, их проведут учителя лицея.

Подробности по телефону 8 (3452) 28-34-27.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лицей , математика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:21 23.10.2019Фестиваль молодежной журналистики пройдет в Тобольске
10:10 23.10.2019Спектакль по мотивам "Фронтовой тетради" Марии Ватутиной увидят тюменцы в ДНК "Строитель"
10:00 23.10.2019Как отпраздновать в Тюмени День народного единства
09:49 23.10.2019Выставка художника Натальи Григорьевой откроется в тюменском центре для молодежи