Тюменцы научатся составлять родословную в библиотеке

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Заседание клуба "Моя родословная" по теме "Переселенцы" пройдет в библиотеке №15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 26 октября с 1 часов до 15 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На заседание приглашают тюменцев, интересующихся историей семьи, рода. Посетители узнают секреты работы по составлению семейного архива, родословного древа и получат советы опытных членов клуба.

Из-за ограниченного числа мест тюменцев просят отправить заявку на посещение.