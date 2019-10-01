Победителей муниципального этапа регионального фестиваля любительских коллективов выбрали в Ялуторовске

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Народный хор русской песни Ялуторовска, образцовый любительский ансамбль танца "Фиеста" Викулово, вокальный коллектив "Гармония" Юргинского района, фольклорный коллектив "Тамаша" Ялуторовского района, народный театр Ялуторовска стали победителями муниципального этапа I регионального фестиваля любительских коллективов в Ялуторовске.

Всего 44 диплома трех степеней вручили на сцене "Арт-вояжа" 19 октября. Более 90 номеров представили коллективы на суд жюри. Это рекордное количество за пройденные три этапа фестиваля-конкурса.

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Отрадно то, заметили члены жюри, что в Ялуторовске прозвучало немало песенных композиций с региональными корнями. Так, хор русской песни из с. Юргинское исполнил композицию "Ты Егор, ты Егор!" - эта песня была записана в дер. Шаблыкино Ишимского района. За ее исполнение юргинский коллектив получил дипломом второй степени.

"Песня региональная, найденная и записанная в Ишимском районе, живет в нашем репертуаре два года, - рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель коллектива Александр Мерзлых. - Хор русской песни "Сибиряночка" - это ветераны в основном. Самому старшему участнику 87 лет, а младшему – 52 года. Акцент делаем на региональные песни, потому что это наши корни. Эти песни пели наши предки, это песни своего края, и это вдвойне ценнее".

Александр Мерзлых - хормейстер, народник - окончил Омский государственный университет им. Достоевского. В 2010 году переехал с семьей из Омска в Тюменскую область. С юргинцами работает семь лет.

По его словам, к фестивалю вокальный коллектив "Гармония", которым он тоже руководит, специально выучил новые песни. Дебют оказался удачным - выступление солистов отмечено дипломом первой степени.

Четвертый муниципальный этап пройдет в Тюмени 25 и 26 октября. Победители муниципального этапа примут участие в гала-концерте в ДК "Нефтяник", который состоится в День народного единства, 4 ноября. Накануне эксперты из Москвы оценят лучшие из лучших номеров регионального фестиваля и направят делегатов на Всероссийский фестиваль любительских коллективов. На нем победителя ожидает грант - 2 млн рублей.

До 2 ноября жители региона могут проголосовать за коллективы, которые получат специальный приз. Голосование проходит в группе фестиваля ВКонтакте в разделе "Обсуждения".

Напомним, I региональный фестиваль любительских коллективов проходит в Тюменской области по инициативе департамента культуры. Право на его проведение получила автономная некоммерческая организация "Дельфин", выигравшая по итогам конкурса среди НКО, 1 млн рублей. Фестиваль проходит в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева