Руслана Лосева: необходимо пропагандировать региональную культуру

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Показать и восстановить в памяти у руководителей коллективов фольклорное пение, основанное на особенностях региональной культуры, - основное предназначение мастер-классов I регионального фестиваля любительских коллективов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила член жюри фестиваля, многократный обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов, фольклорист, собиратель, преподаватель Тюменского государственного института культуры, основатель ансамбля "ЯромилЪ" Руслана Лосева.

С 5 октября в Тюменской области начался муниципальный этап регионального фестиваля любительских коллективов. Мастер-классы с художественными руководителями вокальных, хоровых, хореографических и инструментальных коллективов - обязательный пункт в программе творческого форума. Члены жюри охотно делятся с артистами из районов области своими знаниями, умениями и навыками. Дают советы, проводят тренировки. Основная задача мастер-классов - это как можно активнее популяризировать региональную культуру, уверена Руслана Лосева.

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

"Актуальность, значимость мастер-классов – показать и восстановить в памяти у руководителей коллективов фольклорное пение, потому что традиция начала превращаться в округленное пение – более эстрадное, стилизованное, - говорит член жюри фестиваля Руслана Лосева. - Руководители коллективов хорошо воспринимают эту информацию, с большим энтузиазмом занимаются. Много было вопросов, касающихся региональной традиции, спрашивали, какое здесь пение, что такое беседные песни. Я считаю, что нужно побольше давать им таких значимых мастер-классов от профессионалов, которые знают не только региональную культуру, но и традиционную культуру области и России в целом".

Очередная встреча членов жюри с любительскими коллективами районов юга Тюменской области пройдет в Ялуторовске 19 октября.

Напомним, на I региональный фестиваль любительских коллективов поступило более 180 заявок. Муниципальный этап пройдет c 5 по 27 октября. Гала-концерт лучших номеров пройдет на сцене ДК "Нефтяник" 4 ноября. Творческий форум проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области. Победитель регионального фестиваля получит путевку на всероссийский конкурс и может стать обладателем гранта.

Анжела Лебедева