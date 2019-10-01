Более трехсот артистов встретятся на I региональном фестивале любительских коллективов в Голышманово

| Фото: Центра культуры и досуга Голышмановского городского округа | Фото: Центра культуры и досуга Голышмановского городского округа

Более 330 человек станут участниками муниципального этапа I регионального фестиваля любительских коллективов в Голышманово 12 октября. В программе более 60 номеров от артистов из Голышмановского, Ишимского, Сладковского, Сорокинского, Аромашевского, Абатского и Казанского районов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра культуры и досуга Голышмановского городского округа Ирина Ледяева.

"К встрече с участниками регионального фестиваля у нас все подготовлено. Мы предложим гостям с утра горячий чай и пироги. Заезд пройдет с 8 до 10 часов. Залы подготовлены. Волонтеры будут помогать артистам в размещении", - говорит она.

Конкурсная программа пройдет с 10 до 18 часов. Для артистов, у которых появится свободное время голышмановцы проведут экскурсию по поселку. Познакомят гостей с основными достопримечательностями поселка, побывают в библиотеке и музее.

Оценивать выступление коллективов будут доцент кафедры народного танца Тюменского государственного института культуры, балетмейстер-постановщик Татьяна Михайлова; многократный обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов, фольклорист и собиратель Руслана Лосева; профессор Тюменской академии культуры, искусств и социальных технологий, заслуженная артистка России, председатель регионального филиала Всероссийского хорового общества Ирина Бибеева. Председатель жюри - художественный руководитель и главный дирижер Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова, заслуженный деятель искусств России, профессор, кандидат искусствоведения Владимир Лавришин.

"В состав жюри от Голышманово войдет Ирина Грабко - председатель Совета ветеранов и секретарь Общественной палаты Голышмановского городского округа. Она сама поет, выступает в песенных конкурсах, и участвует в проектной деятельности. Неоднократно проекты ее общественной организации были поддержаны Фондом президентских грантов", - рассказала Ирина Ледяева.

В фестивале-конкурсе от Голышмановского округа примут участие коллектив районного Дворца культуры - хор русской песни "Россияночка" и ансамбль народных инструментов "Росинка".

Как заметила директор Центра культуры и досуга Голышмановского городского округа Ирина Ледяева, есть уверенность, что I региональный фестиваль любительских коллективов пройдет на высоком уровне, так как опыт по принятию такого уровня культурных мероприятий у них есть: "Весной был областной тур "Радуга" - детский конкурс национальных культур. 1 октября – зональный тур Димитриевской субботы. 26 октября ждем фестиваль "Таланты Тюменского края", в которых примут участие более 170 человек".

Напомним, лучшие номера муниципальных этапов регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов будут включены в гала-концерт в ДК "Нефтяник" 4 ноября. Творческий форум проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева