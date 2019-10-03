Уватский "Тандем" представит на фестивале любительских коллективов хантыйский и казачий танцы

| Фото: пресс-служба администрации Уватского района | Фото: пресс-служба администрации Уватского района

Хантыйский танец "Северный ветер" и казачью плясовую "Гарны дивчины" представит хореографический коллектив "Тандем" из Ивановского Дома культуры Уватского района на муниципальном этапе I регионального фестиваля любительских коллективов в Тобольске 5 октября.

"Идея танца "Северный ветер" возникла исходя из музыки. Нам хотелось показать, чем славится хантыйский народ. В танце мы передаем красоту природы, дуновение ветра через пластику рук. Много прыжков, которые передают грацию и ловкость оленя. Это танец был для нас совершенно новым, так как вначале мы изучили историю народа, традиции хант, самобытность, культуру и вдохновились на создание этой хореографической постановки", - рассказала в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель кружка Ивановского Дома культуры Уватского района Алена Кошкарова.

Ансамбль "Тандем" был образован в 2001 году. В репертуаре коллектива танцы современные, эстрадные, классические, народные. Более 10 девушек в возрасте 14-15 лет входят в его состав. За время существования коллектив не раз участвовал в разных фестивалях, конкурсах. На фестивале "Планета талантов" в Тюмени в апреле 2018 года "Тандем" стал лауреатом третьей степени.

"Участвовать в региональном фестивале будем меньшим составом, потому что девочки заболели, но надеемся, что справимся, покажем жюри и зрителям все, на что способны. Главное, что для нас фестиваль - это хорошая практика и новые знания", - поделилась руководитель кружка, постановщик казачьего танца Наталья Урванцева.

Напомним, Тобольск первым встретит участников регионального фестиваля любительских коллективов. 33 номера вошли в программу муниципального этапа, который пройдет в ДК "Речник" 5 октября.

Всего на I региональный фестиваль любительских коллективов поступило более 18о заявок. Творческий форум проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева