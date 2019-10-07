Определены победители муниципального этапа I регионального фестиваля любительских коллективов в Тобольске

Ансамбль "Раздолье" Тобольска | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов Ансамбль "Раздолье" Тобольска | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов

Ансамбли Тобольска и Тобольского района - "Раздолье", "Каприз" и "Веселые ложки" - признаны победителями муниципального этапа I регионального фестиваля любительских коллективов в Тобольске.

Этап прошел в Доме культуры "Речник" 5 октября. Более 30 номеров представили на суд жюри самодеятельные коллективы Вагайского, Уватского, Ярковского и Тобольского районов. 17 дипломов третьей, второй и первой степеней были вручены в итоге отбора. По мнению члена жюри, доцента кафедры хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры, исполнительного директора тюменского отделения Всероссийского хорового общества Татьяны Шевелевой, все участники муниципального отбора показали достойный уровень.

Ансамбль "Веселые ложки" Тобольск | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов Ансамбль "Веселые ложки" Тобольск | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов

"Творческие любительские коллективы не просто оживают, а показывают достойный уровень. Этот фестиваль нужно сделать ежегодным. Национальный проект "Культура" обязывает гордо расправить плечи и сказать – впереди новые свершения. Это не просто конкурсные состязания, это такие творческие мероприятия, которые создают особую духовную атмосферу, что важно", - говорит она.

Победитель муниципального этапа фестиваля-конкурса - любительский народный коллектив "Раздолье" из Тобольска - 5 октября отметил 13 день рождения. Участие в региональном фестивале 11 вокалисток разного возраста и профессий, объединенные любовью к музыке, считают важным.

"Региональный фестиваль любительских коллективов – это ступень для развития нашей творческой деятельности, - отметила участница любительского народного коллектива "Раздолье" Светлана Еременко. - Песня для нас – это эмоции, заряд энергии, здоровье, хорошее настроение, это все. После репетиций в коллективе просто порхаешь".

По словам художественного руководителя любительского народного коллектива "Раздолье" Натальи Новиковой, хорошо, что в рамках регионального фестиваля любительских коллективов проходят мастер-классы для худруков. Это дает импульс к новым творческим свершениям.

"После мастер-класса, услышав свои ошибки, хочется работать еще продуктивнее, творчески. Много полезного узнали о себе и о других коллегах, о том, как нужно выбирать репертуар. Сейчас начнем над этим работать, впереди у нас новый конкурс", - сказала Наталья Новикова.

Второй муниципальный этап фестиваля пройдет в Голышманово 12 октября. Здесь встретятся коллективы из Голышмановского, Ишимского, Викуловского, Сладковского, Сорокинского, Аромашевского, Абатского и Казанского районов.

Напомним, лучшие номера муниципальных этапов регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов будут включены в гала-концерт в ДК "Нефтяник" 4 ноября. Творческий форум проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева