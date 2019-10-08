Жюри I регионального фестиваля любительских коллективов проводит для участников мастер-классы

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Мастер-классы от членов жюри прошли участники I регионального фестиваля любительских коллективов на муниципальном этапе в Тобольске.

После конкурсных испытаний по разным номинациям, художественные руководители самодеятельных вокальных и хореографических ансамблей встретились с доцентом кафедры хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры Татьяной Шевелевой, многократным обладателем Гран-при международных и всероссийских конкурсов, фольклористом, основателем ансамбля "ЯромилЪ" Русланой Лосевой, доцентом кафедры народного танца Тюменского государственного института культуры, балетмейстером-постановщиком Татьяной Михайловой.

"Мне понравился позитивный настрой исполнителей – участников регионального фестиваля-конкурса. Я считаю, если ты сам не заряжаешь эмоциональным настроем, то обратной реакции не будет. На мастер-классе глаза горели как у преподавателей, так и у детей, это дало мощный толчок, и поэтому он пролетел моментально, позитивно. Мы стали с исполнителями друзьями, будем встречаться на разных площадках. Есть талантливые дети, которые, думаю, заразились желанием – продолжить свой жизненный путь в хореографии", - рассказала в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" Татьяна Михайлова.

Около двух часов шло общение доцента кафедры народного танца Тюменского института культуры с худруками и участниками танцевальных коллективов "Каприз" пос. Прииртышский Тобольского района и "Тандем" Уватского района. По словам Татьяны Михайловой, эти ансамбли, в составе которых молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, во время муниципального этапа на сцене ДК "Речник" Тобольска показали хороший уровень подготовки, у них есть потенциал. Только нужно их поддержать: показать, как правильно держать руки на сцене, напомнить о нормах и правилах хореографии и подсказать, какие костюмы лучше использовать для постановки.

"На мастер-классе Татьяна Сергеевна сделала замечание по поводу костюмов – они выглядят дешево, нужно тратиться на костюмы, они играют важную роль в постановке, - говорит художественный руководитель ансамбля "Каприз" Татьяна Райт, - есть нюансы, их учтем. У меня были вопросы, когда я шла на мастер-класс, я получила на них ответы".

Свои ответы на вопросы получили и художественные руководители вокальных и хоровых ансамблей из Тобольского, Вагайского, Ярковского районов. Руслана Лосева и Татьяна Шевелева поделились впечатлениями от выступлений артистов, секретами мастерства, и рассказали, какой репертуар на сегодня более актуален.

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Председатель жюри - художественный руководитель и главный дирижер Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова, заслуженный деятель искусств России, профессор, кандидат искусствоведения Владимир Лавришин провел консультации для аккомпаниаторов.

Практика общения членов жюри с самодеятельными коллективами продолжится. 12 октября в Голышманово пройдет второй муниципальный этап I регионального фестиваля любительских коллективов.

Напомним, фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов проходит в рамках нацпроекта "Культура". Организатор – АНО "Дельфин", учредитель – региональный департамент культуры.

Анжела Лебедева