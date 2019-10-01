Абатские артисты выступят на I региональном фестивале любительских коллективов в Голышманово

Ансамбль "Метелица" Абатского ДК | Фото: Абатский Дом культуры Ансамбль "Метелица" Абатского ДК | Фото: Абатский Дом культуры

Три коллектива – эстрадно-духовой оркестр, хореографический ансамбль "Метелица" и народный любительский театр "Альянс" - примут участие в муниципальном этапе регионального фестиваля любительских коллективов в Голышманово, 12 октября. Решили, что участниками фестиваля станут коллективы разного направления. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила художественный руководитель Абатского районного Дома культуры Ирина Кухта.

Эстрадно-духовой оркестр образовался в Абатском районе в 2009 году. Руководитель Денис Новиков. В его составе более 10 человек разного возраста - школьники, работники разных сфер, пенсионеры. В репертуаре коллектива – марши, польки советского времени. По словам худрука районного ДК, самые популярные у абатчан композиции представят инструменталисты на муниципальном этапе фестиваля-конкурса в Голвшманово.

| Фото: Абатский Дом культуры | Фото: Абатский Дом культуры

"Хореографический ансамбль "Метелица", руководитель Алена Вьюхова, окончившая Тюменский институт культуры, три с половиной года назад организовала коллектив. Помимо школьников в коллективе есть девушки, мамочки молодые. Побывали на Мамонтовском фестивале, стали лауреатами второй степени. Исполняют они в основном хороводные композиции, но уже начинают пробовать себя в джазе, в разных плясовых танцах. На фестивале "Метелица" представит хороводную композицию "Кружева" и народный танец", - рассказала Ирина Кухта.

Богатой историей может похвастать Абатский театр, который основался в 60-ых годах прошлого века в избе-читальне. В 2017 году коллектив получил статус народного. В копилке творческих достижений есть диплом первой степени международного конкурса, который проходил Анапе в 2019 году.

Художественный руководитель народного любительского театра "Альянс" Ольга Усольцева: "В труппе есть восемнадцатилетние артисты, и есть участник, которому за 70-ть. На муниципальном этапе фестиваля в Голышманово мы представим отрывок из "Донских рассказов" Шолохова - "Бабий бунт". Нам дают всего 10 минут на выступление, но все герои, которые заняты в этом спектакле, будут на сцене – 10 человек. Участие в фестивалях – это всегда рост. Для актеров это интересно, дает им стимул и мотивацию развиваться дальше".

По словам художественного руководителя Абатского Дома культуры, I региональный фестиваль - это хорошая площадка для демонстрации талантов сельских артистов и актеров. "Не скрою, мы хотим пройти дальше, чтобы заметили наших звездочек, защитить район, показать себя и на других посмотреть, поделиться опытом. И члены жюри дадут нам мастер-класс, общение с ними пойдет нам на пользу", - резюмировала она.

Напомним, фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов проходит в рамках нацпроекта "Культура". Организатор – АНО "Дельфин", учредитель – региональный департамент культуры.

Анжела Лебедева