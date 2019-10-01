Ялуторовск примет участников регионального фестиваля любительских коллективов

| Фото: Евгений Дурин, Ялуторовский острог | Фото: Евгений Дурин, Ялуторовский острог

Третий муниципальный этап I регионального фестиваля любительских коллективов пройдет во Дворце культуры "Арт-вояж" Ялуторовска 19 октября. Более 400 артистов примут в нем участие.

95 номеров вошло в конкурсную программу муниципального этапа. Свое творчество в разных номинациях представят коллективы из Упоровского, Исетского, Юргинского, Армизонского, Ишимского, Омутинского, Викуловского, Ялуторовского районов, Заводоуковского городского округа и Ялуторовска.

"Для участников фестиваля мы разработали и выпустили "Карту гостя". По ней наши гости смогут побывать в городских музеях, посетить Ялуторовский острог, в котором пройдут разные мастер-классы. Мы ожидаем более 400 человек. Это большое количество, но мы справимся, так как есть опыт проведения подобных масштабных мероприятий", - рассказала директор Дворца культуры "Арт-вояж" Елена Симонова.

Ялуторовск на фестивале представят народный хор русской песни, вокальный ансамбль "Лазоревый цветок", ансамбль татарской песни "Сандугач", народный театр, молодежный авангардный театр "ФормАТ" и другие. Всего 24 номера подготовили на суд жюри ялуторовчане.

В состав экспертов фестиваля от Ялуторовска войдет депутат городской думы, директор ООО "Сибирячка", обладатель статуса "Меценат года" Надежда Дворецкая.

"Хорошо, что проводится такой фестиваль у нас. Мы накануне посмотрели в официальной группе фестиваля во ВКонтакте те коллективы, которые уже выступили на фестивале: какие коллективы, какие номера, репертуар, костюмы и все остальное. Высокий уровень, есть на что посмотреть. Насколько все-таки богата талантами-самородками Тюменская область", - говорит Елена Симонова.

Напомним, I региональный фестиваль любительских коллективов проходит в рамках национального проекта "Культура". Он стартовал в Тюменской области 5 октября. Проходит на муниципальных площадках в Тобольске, Голышманово, Ялуторовске, Тюмени. Лучшие номера по итогам выступлений в муниципалитетах, будут включены в гала-концерт, который пройдет в ДК "Нефтяник" в День народного единства, 4 ноября.

Добавим, организатор фестиваля - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева