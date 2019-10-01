Подозреваемого в сбыте "синтетики" задержали в Тюмени

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в сбыте наркотика в крупном размере задержали тюменские полицейские. У 23-летнего тюменца изъято около 200 грамм "синтетики", сообщает УМВД по Тюменской области.

Вечером 20 октября на ул. Салтыкова-Щедрина сотрудники отдела по контролю за оборотом за наркотиков задержали молодого человека. При личном досмотре в присутствии понятых у него был обнаружен пакет.

Экспертиза установила, что в нем находилось 200 граммов наркотического вещества. Молодой человек признался, что планировал расфасовать наркотик на разовые дозы и распространять его с помощью "закладок".

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.