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Подозреваемого в сбыте "синтетики" задержали в Тюмени

Происшествия, 14:19 21 октября 2019

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в сбыте наркотика в крупном размере задержали тюменские полицейские. У 23-летнего тюменца изъято около 200 грамм "синтетики", сообщает УМВД по Тюменской области.

Вечером 20 октября на ул. Салтыкова-Щедрина сотрудники отдела по контролю за оборотом за наркотиков задержали молодого человека. При личном досмотре в присутствии понятых у него был обнаружен пакет.

Экспертиза установила, что в нем находилось 200 граммов наркотического вещества. Молодой человек признался, что планировал расфасовать наркотик на разовые дозы и распространять его с помощью "закладок".

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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