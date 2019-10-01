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Знак "Остановка запрещена" установят на улице Орджоникидзе в Тюмени

Общество, 08:43 23 октября 2019

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Дополнительные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся на ул. Орджоникидзе в Тюмени. Это необходимо для повышения пропускной способности улицы, сообщает городская администрация.

С 11 ноября на участке от пересечения с ул. Володарского до пересечения с ул. Республики по четной стороне, за исключением мест, обозначенных дорожными знаками "Парковка" и выделенных для парковки автомобилей, вводятся ограничения. Здесь будут установлены дополнительные дорожные знаки.

Автовладельцев просят обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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# дорожные знаки , парковка

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