В Тобольске проверили подготовку пожарных

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

12 единиц техники и 57 человек личного состава были задействованы в пожарных учениях в Тобольском филиале по транспорту газа АО "СГ – Транс". Профподготовку в подразделениях восьми ОФПС проинспектировала областная комиссия, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Проверка началась со строевого смотра личного состава и зачета по теоретической, физической и пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке. Билеты по теории включали в себя вопросы по охране труда, технике, тактике, оказанию первой медицинской помощи, знанию нормативных документов.

Нормативы по физподготовке включали в себя челночный бег и бег на один километр, подтягивание, преодоление стометровой полосы с препятствиями. Проверили представители Главного управления и работу по подготовке дежурных караулов.

Для определения уровня подготовки к тушению пожаров и ликвидации ЧС в финале проверки состоялись учения.

"В ходе проверки были выявлены некоторые замечания, которые были оперативно устранены. В целом, работа по организации профессиональной подготовки в ОФПС признана удовлетворительной " - отметил, подводя итоги работы, полковник внутренней службы Сергей Захаров.