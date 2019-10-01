В Тюмени наградили росгвардейцев

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени наградили сотрудников вневедомственной охраны, задержавших вооруженного мужчину, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Начальник региональной Росгвардии Евгений Симаков вручил двум сотрудникам отдела вневедомственной охраны медали "За проявленную доблесть" III степени. Анатолий Острецов и Иван Ожгибесов в ночь на 10 августа в Тюмени задержали вооруженного злоумышленника и передали его полиции.

Десятерых сотрудников управления награждены ведомственными медалями, ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями.

Ценными подарками от командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации за добросовестное выполнение служебных обязанностей и успешное выполнение служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе поощрены сотрудники ОМОН и СОБР.

Начальник территориального управления также поблагодарил за службу и вручил почётную грамоту командиру ОМОН полковнику полиции Олегу Сидорчику. Ещё ряду сотрудников вручены почётные грамоты и объявлены благодарности за успешное выполнение поставленных задач при проведении тактико-специальных учений.