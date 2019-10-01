Для журналистов 55+ пройдет интенсив по тренировке дикции

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Интенсив "Голос. Речь. Коммуникация" от профессионального теоретика и практика, логопеда и специалиста по речи широкого профиля Аси Куприяновой пройдет для участников проекта "MediaLab 55+" в Информационно-библиотечном центре (ул. Червишевский тракт, 15/1) 23 октября, начало в 15 часов, сообщает Областной геронтологический центр.

Помимо экспресс-модуля по развитию голоса и тренировке дикции, пенсионеров ждет обучение приемам общения и эффективной коммуникации. Вместе с известным тюменским коучем журналисты 55+ поработают над навыком публичных выступлений, узнают, как правильно подстроиться под собеседника, привлечь внимание аудитории и стать уверенным оратором. Специалист подготовила массу практик – это и дыхательные техники, и комплексные упражнения на развитие артикуляционного аппарата.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни. Является победителем конкурса социально-значимых просветительских проектов для пожилых людей "Серебряный возраст".