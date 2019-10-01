Пищевые волокна помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, считают эксперты

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30 граммов пищевых волокон ежедневно рекомендуют употреблять эксперты Роспотребнадзора взрослым россиянам для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения кровообращения, сообщает ведомство.

Пищевые волокна – компоненты пищи, которые не перевариваются пищеварительными ферментами организма, но могут быть переработаны нормальной микрофлорой кишечника. Их разделяют на два типа: растворимые и нерастворимые. Растворимые пищевые волокна (растворимая клетчатка) легко растворяются в воде и превращаются в гелеобразное вещество в желудочно-кишечном тракте кишке. Нерастворимые пищевые волокна (нерастворимая клетчатка) в воде не растворяются и сохраняются в изначальном виде при прохождении через желудочно-кишечный тракт.

Термин "клетчатка" относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться или усваиваться организмом. В отличие от простых углеводов: сахар, большинство видов хлеба, паста из мягких сортов пшеницы и другие, клетчатка – это сложный углевод, она не повышает уровень сахара в крови. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и бобовых. Присутствие клетчатки в обязательном порядке необходимо в рационе каждого человека.

Регулярное употребление продуктов, богатых растворимыми пищевыми волокнами снижает уровень холестерина, стабилизирует содержание сахара в крови и уменьшает поглощение жиров, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения кровообращения. Растворимая клетчатка – пребиотик, она является субстратом для роста полезных микроорганизмов, обитающих в толстой кишке.

Нерастворимая клетчатка, проходя по желудочно-кишечному тракту, поглощает жидкость и абсорбирует побочные продукты пищеварения. В ее присутствии усиливается перистальтика и повышается скорость продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту, что препятствует развитию запоров. Употребление продуктов, богатых нерастворимой клетчаткой, снижает риск развития дивертикулита кишечника, геморроя, может снижать риск развития колоректального рака.

К продуктам, богатым клетчаткой, относятся фрукты: сырые груши, яблоки, бананы, апельсины, ягоды: малина, чернослив, инжир, финики, овощи: тыква, картофель, шпинат, цветная капуста, отруби, бобовые: нут, чечевица, горох, фасоль, булгур, коричневый рис, орехи, макароны и хлеб из цельнозерновой пшеницы.