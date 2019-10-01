Пять тысяч площадок организованы для участников Большого этнографического диктанта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На пяти тысячах площадках во всех регионах России и 30 зарубежных государствах пройдет большой этнографический диктант 1 ноября, сообщают организаторы Международной акции.

Напомним, проект стартовал в 2016 году. Тогда на 800 площадках его писали 90 тыс. человек. Самой юной участницей была 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим участником – 80-летний житель Мордовии. В Тюменской области диктант можно было написать на четырех площадках

Второй этнографический диктант получил статус международного и собрал на 2 тыс. 600 площадках 367 тыс. человек. Тюменские участники отвечали на вопросы диктанта на 15 площадках, 11 из которых располагались в областном центре, еще четыре - в Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и Тобольске.

В 2018 году диктант написали 392 тыс. человек, были организованы 4 тыс. 567 площадок. В Тюменской области работали 47 площадок, 23 из них – в Тюмени, пять – в Тобольске, четыре – в Ялуторовске, по две – в Ишиме и Заводоуковске.

В этом году участникам проекта предстоит вновь ответить на 30 тестовых вопросов, из них 20 типовые, общефедеральной части, а треть проверит знания региональных особенностей. Тюменцы могут выбрать удобную площадку из 44 площадок, организованных в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, или пройти онлайн-тестирование на сайте диктанта с 1 по 4 ноября.

Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции, 12 декабря.