Информационный портал "Детский познавательный туризм" запустили на сайте ТОГИРРО

| Фото: скриншот с сайта demolit.com/tourism | Фото: скриншот с сайта demolit.com/tourism

Информационный портал "Детский познавательный туризм" знакомит с образовательными маршрутами по Ямалу, Югре, Тюменской области и всей России.

Межведомственный проект разработали специалисты департамента образования и науки совместно с департаментом по потребительскому рынку и туризму Тюменской области. Портал позволяет как сформировать маршруты самостоятельно, используя материалы портала, так и выбрать предложенные туры, утверждает заместитель директора регионального департамента образования и науки Ирина Конончук. Презентация проекта прошла в рамках круглого стола "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов" в Тюменской облдуме.

"Детский образовательный туризм сегодня набирает обороты. Этому направлению оказывается существенная поддержка на федеральном и региональном уровнях. Прежде всего детский туризм - это окно возможностей для ребенка. Развитие детского туризма - это национальная программа. В ее рамках школьники Тюменской области посещают более 10 федеральных культурно-образовательных маршрутов: Санкт-Петербург, Москва, Ясная Поляна, Казань, Байкал. Очень рады, что к этой программе присоединился и наш "Императорский маршрут"", - отметила она.

Ирина Конончук напомнила, что в Тюменской области реализуется проект "Отдыхая учимся". С его помощью дети впитывают информацию через интерактивы, в живом общении, в непосредственном прикосновении с культурой и историей. В этой работе тесно взаимодействуют сотрудники департамента культуры и образовательных учреждений.

"Опыт проекта, который сегодня реализуется школами Тюменской области с историческим парком "Россия - моя история", признан на федеральном уровне. Дети проживают не просто экскурсии, а уроки, занятия, квесты, где они могут погружаться в историю, где им очень интересно. Это наша находка, которая распространилась и в других регионах", - заметила Ирина Конончук.

В современном образовании появилось понятие живой урок, на котором, чтобы усвоить учебный материал, совсем не обязательно сидеть за партой. Учителям предлагают выйти в музеи, парки, на производство. В регионе также реализуется проект "Я открываю Сибирь и страну".

"Мы рады, что есть решение законодателей трех дум и мы переходим в формат межрегионального туризма. Анализируя последние поездки наших школьных коллективов, мы видим, как у ребят растет интерес к нашей большой Тюменской области", - считает Ирина Конончук.

В первое образовательное путешествие по соседним регионам поедут около 700 детей из многодетных и малообеспеченных семей, из них 300 ребят из Тюменской области поедут в Когалым, Сургут, Пыть-Ях, Пуровск.

Кроме того, на праздновании 75-летия Тюменской области губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подарил сертификаты 75 школьникам юга региона: ребята посетят Салехард с 21 по 31 декабря, где познакомятся с Арктической сказкой с Ямал Ири - развивающимся культурным брендом Ямала.

Ирина Ромашкина